Große Auswahl für Angler: Neueröffnung im Lechpark

Die Firma Tackle-Deals betreibt einen Online-Handel für Angelbedarf im Gewerbegebiet in Untermeitingen. Nun können Angler und solche, die es werden wollen, auch vor Ort einkaufen und sich umschauen. Im Lechpark hat das Unternehmen ein „Schnäppchenparadies“ eröffnet. Manager Dan-Micha Schikor über den Start Mitte März: „Viele Angler waren vor Ort und haben gefachsimpelt.“ 800 Ruten und mehr als 1000 Rollen sind laut Schikor zum Ausprobieren ausgestellt. 5000 Routen können online ausgewählt und dann vor Ort getestet werden. „Das Geschäft ist, was Auswahl und Größe angeht, einzigartig. Auch das Konzept ist etwas ganz Neues in der Branche.“

