Dauerhaft geschlossen ist zu lesen, versucht man im Internet auf die Seite des Trachtenheims in Königsbrunn zu gehen. Das hat einen Grund: Im Restaurant steht ein Pächterwechsel an. Bis zuletzt bewirtete Ismail Cevik hier seine Gäste, der auch schon als Pächter des Jägerhauses, der Penalty-Bar und des Eiscafés Amore am Europaplatz bekannt ist in der Stadt.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trachtenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis