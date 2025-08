Das verändert sich beim Michaeli-Markt

Mit einem neuen Eröffnungskonzept wartet der Michaeli-Markt in Schwabmünchen im September auf: Am Donnerstag soll das Volksfest mit einem pompösen Einzug der Vereine mit mehreren Hundert Teilnehmern und dem Bieranstich, der bislang immer freitags stattfand, eröffnet werden. Anschließend spielen überregional bekannte Bands auf der Bühne im Binswanger-Festzelt bei freiem Eintritt. Das soll Besucher anlocken.

Mehrere Schwabmünchner Unternehmen haben sich zusammengetan und bezahlen die Auftritte der Bands. „Engagement aus der Heimat für die Heimat“, nennt das Max Layer vom gleichnamigen Immobilien- und Bauunternehmen. Im Jahr 2024 hatten sich spontan mehrere Firmenchefs zusammengeschlossen und die Auftritte von Dschungelkönig Ross Antony und der Partyband Die Troglauer finanziert, um den Donnerstagabend, der in den vergangenen Jahren eher spärlich besucht war, wiederzubeleben. Die Idee ging auf. Das Zelt war gut gefüllt.

Voxxclub und Münchner G‘Schichten stehen heuer auf der Bühne

Heuer sorgen die Bands Voxxclub und Münchner G‘schichten am Donnerstagabend für Stimmung. Voxxclub ist eine bekannte Party-Schlagerband, die sich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international einen Namen gemacht hat. Insbesondere in Brasilien sind die Musiker sehr beliebt. Dort waren sie schon fünfmal zu Gast und traten vor bis zu 20.000 Gästen auf. Auch in China stand die Band schon auf der Bühne. Im Jahr 2013 eroberten die fünf Musiker mit dem Lied „Rock mi“ die Charts. Voxxclub ist auch aus Fernsehshows, unter anderem mit Florian Silbereisen, bekannt. Es wird unter anderem noch ein „Meet an Greet“ mit Voxxclub zu einem späteren Zeitpunkt verlost, gab Sebastian Kerker vom gleichnamigen Haustechnikunternehmen bekannt.

Die Band Voxxclub soll zahlreiche Besucher am Donnerstagabend ins Festzelt locken. Foto: Britta Pedersen, dpa, Archiv

„Münchner G‘schichten“ ist eine bayerische Partyband, die in Deutschland und in Österreich auftritt. „Sie sollen echte Oktoberfeststimmung nach Schwabmünchen bringen“, sagte Marie Layer.

Die bayerische Partyband Münchner G'schichten tritt am Eröffnungsabend ebenfalls im Schwabmünchner Festzelt auf. Foto: Agentur

„Wir wollen, dass der Donnerstag wieder ein besonderer Tag wird, der in Erinnerung bleibt“, so Herbert Jauchmann. Er ist der Vorsitzende der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Dazu beitragen wird sicherlich auch der neue Ablauf der Eröffnung. Vor dem Auftritt der Bands ist ein großer Fahneneinzug der Vereine geplant. Die Idee dazu hatte Festwirt Thomas Kempter. Marktmeister Felix Kraus schrieb daraufhin die Schwabmünchner Vereine an und erhielt bislang bereits mehr als 30 Zusagen mit zirka 500 Teilnehmern. Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee war erfreut über diese „erstaunliche Resonanz“. Durch die Bands und die schöne Tradition des Vereinseinzugs werde der Markt noch attraktiver, befand er.

Peter Schäfer, Chef der neu gegründeten „Mercedes Sterne“, lobte das „unglaublich gute Miteinander“ in Schwabmünchen. Die Idee, bekannte Bands am Marktdonnerstag ins Festzelt zu holen, sei im vergangenen Jahr eigentlich aus einer Bierlaune heraus entstanden. Man saß mit dem Festwirt im Luitpoldpark zusammen und sagte spontan ein Sponsoring für den Markt 2024 zu, um am Eröffnungstag mehr Besucher ins Zelt zu locken. Der Auftritt der beiden Bands kostet deshalb keinen Eintritt. „Wir wollen solche besonderen Konzerte allen Interessierten zugänglich machen“, so Schäfer.

Der Michaeli-Markt Der Schwabmünchner Michaeli-Markt mit Volksfest startet am Donnerstag, 25. September, und dauert bis Dienstag, 30. September. In dieser Zeit sind das Festzelt und der Vergnügungspark auf und rund um den Festplatz geöffnet. Der Jahrmarkt mit etwa 130 Händlern findet zusätzlich von 27. bis 29. September in der Garten- und Museumstraße statt. Das vorläufige Programm: Nach dem Donnerstag mit Partymusik und Eröffnung folgt am Freitag der Tag der Betriebe im Festzelt mit Musik von der Band Albkracher. Der Samstag startet mit einem Weißwurstfrühstück und der Musikkapelle Schwabegg, abends spielen die Störzelbacher. Am Sonntag treten untertags mehrere regionale Blas- und Musikkapellen auf. Am Montagabend steht steht die Band Waidigel auf dem Programm. Am Dienstag findet der Kindernachmittag mit der Donikkl Crew statt. Am Abend spielt Allgäu Power.

