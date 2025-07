Das Heimkehrer-Feldkreuz ist wieder neu 

An der Straße zwischen Langerringen und Obermeitingen steht nun ein nagelneues Holzkreuz mit Kupfereindeckung und einem Jesus-Bildnis. Es ersetzt das an gleicher Stelle vor 78 Jahren errichtete Feldkreuz, das durch Witterung und Stürme zerzaust worden war. Was dieses Kreuz von den anderen in den Fluren um Langerringen unterscheidet, ist der Grund seiner Stiftung.

Alle drei Brüder kehrten aus der Gefangenschaft zurück

Die Brüder Alois, Hans und Franz Schaumann wurden in jungen Jahren von ihrem elterlichen Hof an der Hauptstraße zum Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg einberufen. Alois und Hans wurden an die Front nach Russland kommandiert und Franz nach Frankreich. Alle drei gerieten in Gefangenschaft, konnten aber wieder in die Heimat zurückkehren. Der älteste Bruder Alois erlitt eine Verwundung am Kopf, von der er sich erst nach Jahren erholte. Für die Eltern war die Heimkehr aller drei Söhne wie ein Wunder und deshalb stifteten sie 1946 aus Dankbarkeit ein Feldkreuz mit einer geschnitzten Jesusfigur. „Weil diese aber irgendwann gestohlen wurde, ersetzte sie meine Oma mit einer einfacheren Figur“, erinnert sich der Enkel Thomas Schaumann. Nach nunmehr fast 80 Jahren war dieses Dankeskreuz durch die Witterungseinflüsse ziemlich verfallen. Deshalb entschloss sich der gleichnamige Sohn des Hans Schaumann dazu, ein neues Kreuz zu stiften.

Erinnerung an Vater und Onkel wachhalten

„Auch nach so langer Zeit will ich die Erinnerung an meinen Vater und dessen Brüder wachhalten“, sagte er bei der Einweihung des Kreuzes. Die Holzarbeiten wurden von Hermann Rogg und die Kupferarbeiten von Sebastian Riedel unentgeltlich ausgeführt. Aufgestellt wurde es von der Verwandtschaft von Hans Schaumann, die nun auch bei der Einweihung durch Pater George von der Pfarrei Langerringen dabei war.

