Neues Insektenhotel in Schwabegg: Gemeinschaftsprojekt für die Streuobstwiese

Schwabegg

Neues Insektenhotel des Gartenbauvereins Schwabegg

Bereicherung für Streuobstwiese an der Scharlach in Richtung Aletshofen.
Von Renate Mundl für Verein für Gartenbau und Landespflege
    Fleißige Helfer bauten ein großes Insektenhotel.
    Fleißige Helfer bauten ein großes Insektenhotel. Foto: Renate Mundl

    Der Gartenbauverein Schwabegg hat mit tatkräftiger Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern, darunter viele Kinder, ein Insektenhotel für die vereinseigene Streuobstwiese gebaut. Die fleißigen Hände sägten, bohrten und schnitten Material für das Insektenhaus. Alle Mitwirkenden platzierten zum Schluss stolz ihre Namen in das fertige Modell. Das Insektenhotel kann demnächst in der Streuobstwiese an der Scharlach Richtung Aletshofen bestaunt werden.

