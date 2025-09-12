Neues Insektenhotel des Gartenbauvereins Schwabegg

Der Gartenbauverein Schwabegg hat mit tatkräftiger Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern, darunter viele Kinder, ein Insektenhotel für die vereinseigene Streuobstwiese gebaut. Die fleißigen Hände sägten, bohrten und schnitten Material für das Insektenhaus. Alle Mitwirkenden platzierten zum Schluss stolz ihre Namen in das fertige Modell. Das Insektenhotel kann demnächst in der Streuobstwiese an der Scharlach Richtung Aletshofen bestaunt werden.

