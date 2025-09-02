Neues Leben für historisches Gasthaus: Eine Führung durch den Stern in Zusmarshausen ist wie ein Zeitreise

Fast alles ist noch da und vieles soll auch so bleiben, wie es jahrzehnte-, teilweise jahrhundertelang war. Die alten, für Landgasthäuser charakteristischen Fliesen fallen im Eingangsbereich des Sterns in Zusmarshausen direkt auf. Ein paar Schritte weiter, in der Wirtsstube, wandert der Blick über die Holzeckbank, die Lampen, den Ofen. Auch wenn dieser gerade nicht läuft, strahlt die Einrichtung Gemütlichkeit aus. Weiter hinten im Gang: die Durchreiche, an der Menschen früher mit dem Krug Bier für zu Hause geholt haben. Generationen von Zusmarshausern erlebten hier Taufen, Geburtstagsfeiern, Frühschoppen. Auch Alfred Hegele, der das Gasthaus Stern Anfang des Jahres gekauft hat, kam schon als Kind hierher. Er will den Charme erhalten. Eigentlich hatte er etwas anderes mit dem Gebäude vor.
Zusmarshausen
