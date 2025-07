Die Neugestaltung der Tankstellensiedlung in Klosterlechfeld kommt voran

Die sogenannte Tankstellensiedlung östlich der Bahnlinie ist in den Nachkriegsjahren als Bauland für Heimatvertriebene aus den Flüchtlingsbaracken des Südlagers entstanden. Einige Häuser standen auch schon vor dem Krieg und dienten als Wohnungen für Offiziere des Fliegerhorsts Lechfeld. Ihren Namen erhielt diese Siedlung, weil dort jahrzehntelang eine Tankstelle an der alten Bundesstraße 17 stand. Heute führt die vierspurige B 17 weiträumig um Klosterlechfeld herum. Bei der Erstbebauung wurde auf kleine Häuser mit großen Gärten zur Selbstversorgung Wert gelegt. Nun haben sich die Zeiten geändert und es besteht Bedarf an Wohnraum.

Deshalb werden die alten Bebauungspläne in drei Abschnitten überarbeitet, mit dem Ziel, Aufstockungen von Wohnhäusern oder Zweitbauten mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dach zu ermöglichen. Für den Abschnitt A (Eichendorff-Straße Nord und Adalbert-Stifter-Straße) wurde die Aufstellung des Bebauungsplans im April 2023 und für den Abschnitt B (Eichendorff-Straße West mit Sudetenstraße und Schillerstraße Ost) im Juli 2024 beschlossen. Nach der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung im Januar wurde im Mai wegen einiger Änderungen die erneute Auslegung beschlossen. Dabei ergaben sich aber keine weiteren Änderungen, wie Werner Dehm vom Planungsbüro Opla erläuterte. Deshalb konnte der Gemeinderat beide Bebauungspläne als Satzung beschließen. Damit ist das Aufstellungsverfahren abgeschlossen.

Der dritte Abschnitt ist noch nicht in trockenen Tüchern

Noch nicht soweit ist man mit dem Abschnitt C (Nördlich der Schwabstadler Straße), der sich von den anderen etwas unterscheidet. Für dieses Gebiet wird ein neuer Bebauungsplan erarbeitet. Bis dieser fertig ist, hat der Gemeinderat eine Veränderungssperre zur Sicherung der Bauleitplanung verfügt. Diese gilt für die Dauer eines Jahres. Werner Dehm glaubt aber, dass der Bebauungsplan früher fertig wird und dann klar ist, was gebaut werden darf.

Kosten für Musikschule, Bahnhofsgebäude und Baumpflege werden Thema in einer Sondersitzung

Die Rechnungsprüfung des Jahres 2024 ergab nach dem Bericht von Reinhard Hiller (CSU) keine Beanstandungen und so konnte einstimmig die Entlastung erteilt werden. Die Entwicklung der Kosten für die Musikschule, das Bahnhofsgebäude und die Baumpflege werden Gegenstand einer Sondersitzung am 28. Juli werden.

Natascha Weyer vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld berichtete, dass der Förderantrag für den Anbau des Franziskus-Kindergartens mit einer Förderung von rund 50 Prozent gestellt wurde. Die Finanzierungszusage der Gemeinde wurde erteilt und so kann die Ausschreibung der Gewerke durch den Architekten Jörg Naujok erfolgen. Die Gesamtkosten werden auf rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt.

Bürgermeister Rudolf Schneider gab bekannt, dass die digitale Ansteuerung der drei Warnsirenen vorgenommen wird. An den Standorten der Sirenen auf dem Rathaus, der Schule und dem Wasserwerk und an den Warntönen ändert sich nichts. Die Digitalisierung kostet rund 8.300 Euro, wovon etwa 6.500 Euro von der Regierung von Schwaben bezuschusst werden.

In der Bürgersprechzeit fragte Martina Stadler, ob es für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde gäbe. Darauf antwortete der Bürgermeister, dass sie konkrete Projekte benennen solle, um darüber beraten zu können.

Im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wurde der Bau eines Carports mit Überschreitung der Baugrenze in der Ringstraße einstimmig befürwortet, weil die engen Baugrenzen des aus den 1970er-Jahren stammenden Bebauungsplans nicht mehr zeitgemäß seien. Auch dem Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der zweigeschossige Bau mit ausgebautem Dachgeschoss sieht fünf Wohnungen vor. Die erforderlichen zehn Stellplätze und ein Besucherstellplatz sind nachgewiesen. Christoph Donderer (Freie Wähler) äußerte Bedenken, dass aufgrund der Größe des Dachgeschosses nachträglich eine sechste Wohnung entstehen könnte und die dann erforderliche Pflicht zur Tiefgarage umgangen werden soll. Auf Antrag von Jürgen Langhammer (CSU) soll der Bauherr schriftlich darauf hingewiesen werden, dass nur fünf Wohnungen zulässig sind.