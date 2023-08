Neusäß

vor 1 Min.

92-Jährige erzählt auf dem "Schwätzbänkle" von ihrer Fluchtgeschichte

Plus Beim "Schwätzbänkle" im Neusässer Schmutterpark erzählen mehrere Seniorinnen, warum sie gerne schwätzen und wo sie sich beheimatet fühlen.

Hildegard Schülein ist gerade im Schmutterpark unterwegs, als sie am "Schwätzbänkle" in Neusäß vorbeikommt. Die 92-Jährige wohnt seit einigen Jahren gegenüber im Betreuten Wohnen im Schmutterpark, in dem sie gerne spazieren geht. Sie ist für einen kleinen Schwatz zu haben. "Ich spreche gerne mit Leuten, man erfährt oft interessante Geschichten", sagt sie. "Und es ist dann nicht so langweilig."

Auch sie selbst hat viel zu erzählen. Als junges Mädchen wurde sie während des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat Sudetendeutschland vertrieben. Ihr Vater starb im Arbeitslager, ihr Bruder wurde im Krieg schwer verwundet und verstarb früh. Trotz dieser Schicksalsschläge hat sich Schülein ihre Frohnatur erhalten, wie sie sagt. Gern geschwätzt habe sie schon immer, "im Klassenbuch hatte ich deswegen sogar einen Eintrag vom Lehrer".

