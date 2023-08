Königsbrunn

vor 47 Min.

Die App dieses Königsbrunners läuft auf Millionen Handys weltweit

Plus Mit dem Wunsch, große Handys mit einer Hand bedienen zu können, entwickelt ein Student aus Königsbrunn den Niagara Launcher. So läuft die Erfolgsgeschichte.

Von Marco Keitel

Eine Firma, deren Programm Millionen Menschen auf dem Handy haben? Danach sehen die zwei kleinen Räume im Keller eines Reihenhauses im Nordwesten Königsbrunns nicht aus. Auf den Schreibtischen mit den Bildschirmen stehen Gläser mit verschiedenen Nüssen, daneben ein großes Sofa, ein Fernseher mit einer Spielekonsole. Nur ein paar Aufkleber, die auf einer Kommode liegen, zeigen das blaue stilisierte "N", das Logo des Niagara Launchers. Die App von Peter Huber wurde 6,5 Millionen Mal heruntergeladen. Und das, obwohl es sie nicht für iPhones gibt.

Hier im Keller seines Elternhauses hat der 24-Jährige vorübergehend sein Büro – die Zentrale seines kleinen Unternehmens mit acht Mitarbeitern in Teilzeit, überwiegend Werkstudenten. Einer davon ist Tamino Fackler, der an diesem Dienstagvormittag konzentriert vor zwei Bildschirmen sitzt. Auch Huber selbst studiert noch, Software-Engineering im Master an den Universitäten in Augsburg und München. Seine App, der Niagara Launcher, gibt Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle über den Startbildschirm ihres Handys. So sind die Lieblingsapps mit einem Klick zu erreichen und alle anderen auch nur einen Wisch durch eine alphabetische Liste entfernt. Symbole können individualisiert werden. Der Name bezieht sich auf die fließende Bewegung der Inhalte beim Durchscrollen. Wie bei einem Wasserfall eben.

