Eine erfolgreiche Botschafterin moderner Lyrik: Nora Gomringer liest vor Zwölftklässlern in Königsbrunn

Die Dichterin Nora Gomringer, Trägerin renommierter Literaturpreise, fuhr am Donnerstag mit Zug und Tram von Bamberg nach Königsbrunn, um im Saal des Jugendzentrums Matrix aus ihren Werken zu lesen. Es war eine Veranstaltung des örtlichen Gymnasiums für die zwölfte Jahrgangsstufe, organisiert von Deutschlehrerin Barbara Ziche. Rund 120 Schülerinnen und Schüler hörten anderthalb Stunden lang aufmerksam zu. Wie fasziniert Gomringer junge Menschen?

„Ich verstehe die Gedichte, was bei mir nicht oft der Fall ist“, antwortete eine der Schülerinnen auf diese Frage. „Sie ist sympathisch“, eine andere. Einige von Gomringers Gedichten haben Eingang in Schulbücher gefunden. Auch Auszüge aus einer Rede mit dem Titel „Oh, Jugend, Du!“ stehen in einem Deutschbuch. Ziche las einleitend zusammen mit Schüler Andi Helch Reaktionen auf diese Rede vor, die Schüler zu Papier gebracht hatten. Darunter: „Es ist wohltuend und erfrischend, dass Sie nicht – wie häufig üblich – auf die Jugend herabreden, sondern in Ihren offenen Worten ein leichter Hauch von Ironie mitschwingt.“

Nora Gomringer startete mit Poetry-Slams

Gomringer trat oft bei Poetry-Slams auf. Zu Beginn ihrer Lesung trug sie einen Text in Rhythmus und Tempo von Rap vor, mit dem sie sich ihrem damaligen Publikum vorstellte. Viele Figuren aus dem klassischen Bildungskanon kommen darin vor, da die Autorin geprägt wurde durch ein humanistisches Gymnasium. Gomringer plauderte über die Slam-Szene, ihre Arbeit als Direktorin des Künstlerhauses in Bamberg, die Einnahmequellen von Dichtern und erklärte beiläufig: „Tatsächlich geben sich Autoren viel Mühe.“ Und sie sprach über ihre Mutter, mit der sie über alles, was sie schrieb, gesprochen hatte, und deren Tod vor vier Jahren sie in eine Schaffenskrise stürzte.

In ihren Texten verdichtet Gomringer Eindrücke, Wahrnehmungen und Erlebnisse zu wenigen Zeilen. Was sieht, hört, riecht ein Mensch, der in einem Viehwaggon nach Auschwitz fahren muss? Gomringer beschreibt es in „Trias“. Darin heißt es: „Und es war Wimmern und es war Weinen und es war ein Zug.“ Was erlebt ein Mädchen, das von seinen Eltern als Arbeitskraft an einen Bauern verkauft wurde? Darüber schreibt Gomringer in „Vielmals“ nach Erinnerungen Betroffener. „Einmal pinkelte sie im Stehen, um ihre Füße auf der eiskalten Weide zu wärmen.“ Aus diesen Werken sind mit der Filmemacherin Cindy Schmid Zeichentrickfilme entstanden, die Gomringer vorführte. Beide Filme können im Netz angesehen werden.

Jugendliche interessieren sich für die Arbeitsweise der Autorin

Im Anschluss stellten die Jugendlichen Fragen. Wie sie arbeite? „Unablässig“, antwortete Gomringer. Es gebe für sie keine Trennung von Arbeit und Freizeit, sie schreibe ständig Gedanken auf. Manchmal schreibe sie nur, um in Übung zu bleiben. Sie habe bewusst auf Kinder verzichtet, weil ihre Art zu arbeiten nicht mit Kindern vereinbar sei. Auf die Frage, ob sie auch politisch schreibe, antwortete sie: „Ich schreibe so politisch wie nötig“, und trug ihr Gedicht „In mir taucht der Krieg auf“ vor, in dem sie mit dem personifizierten Krieg ein Gespräch führt.