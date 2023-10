Nordendorf

17:30 Uhr

Arbeiten bis ins hohe Alter: Dieser Apotheker will den Kittel nicht abgeben

Johannes Rößner hilft in "seiner" Apotheke in Nordendorf aus, wenn Not am Mann ist.

Plus Johannes Rößner hilft mit 70 in seiner früheren Apotheke aus. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Der Frage geht die Redaktion in einer Serie nach.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Wenn in der St.-Jakobus-Apotheke in Nordendorf Not am Mann ist, dann hilft Johannes Rößner aus. Mit seinen 70 Jahren packt der Ortlfinger immer noch an - obwohl er gar nicht müsste.

Am Ortsrand von Ortlfingen wohnt das Ehepaar Rößner - idyllisch, aber etwas abgelegen. Ein großes Haus mit schönem Garten, Spazier- und Wanderwege, wohin man auch schaut: Da ließe sich die Rente doch herrlich verbringen, oder? Das sehen die Rößners, die zwei erwachsene Kinder haben, nicht ganz so. Obwohl beide im Rentenalter sind, arbeiten sie noch. Johannes Rößner zieht es immer wieder in die St.-Jakobus-Apotheke in Nordendorf, die er vor Jahren selbst leitete.

