Obermeitingen

vor 12 Min.

Die Gebühren für den Kindergarten in Obermeitingen steigen massiv

Die Bauarbeiten an der alten Schule auf dem Obermeitinger Kirchberg für die neue Kindertageseinrichtung sind in vollem Gange.

Plus Teurer wird es für Eltern, die ihr Kind in die Kindertageseinrichtung St. Mauritius bringen wollen. So stark steigen die Gebühren.

Von Sybille Heidemeyer

Hauptthema in der ersten Sitzung des Gemeinderates Obermeitingen im neuen Jahr war die Anpassung der Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtung St. Mauritius. Die letzte Beitragsanpassung war im Kindergartenjahr 2019/2020. Nachdem im vergangenen Jahr von einer Erhöhung der Beiträge abgesehen wurde, beschloss der Gemeinderat neue Gebührensätze für Kindergarten und Kinderkrippe ab dem kommenden Kindergartenjahr 2022/2023.

