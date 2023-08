Dirigent verabschiedet sich bei der Serenade der Obermeitinger Musiker

Viel Beifall gab es vom Publikum für die Serenade des Musikvereins Obermeitingen. Wolfgang Forster dirigierte ein letztes Mal die Jugendkapelle.

Großen Anklang fand die Serenade des Musikvereins Obermeitingen trotz des etwas kühlen Wetters am Spielplatz am Feststadl. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Wolfgang Forster und das symphonische Blasorchester unter der Leitung von Robert Sibich erfreuten die vielen Besucher, die es sich auf dem Spielplatz gemütlich gemacht hatten.

Die Jugendkapelle eröffnete den Konzertabend unter dem Motto "Final Countdown", der alle Generationen am Feststadl zusammenkommen ließ. Die Kapelle zeigte ein letztes Mal gemeinsam mit ihrem Dirigenten Wolfgang Forster ihr Repertoire, das sie gemeinsam auf hohem Niveau erarbeitet hatten. Sie präsentierten noch einmal ihre Lieblingslieder, bei denen sie ihre Liebe und Freude zur Musik zum Ausdruck brachten.

Abschied von Dirigent Wolfgang Forster

Denn jetzt hieß es Abschied nehmen von Wolfgang Forster, der nach knapp zwölf Jahren das Amt des Dirigenten der Jugendkapelle aufgab. Dies wurde auch von Vincent Weihmayer im Namen des Vorstands gewürdigt und es wurden kurze Rückblicke auf die gemeinsame Zeit gewährt. Weil Wolfgang Forster auch ein großer Radfahrer ist, wird die Jugendkapelle mit ihm noch einen Abschieds-Fahrradausflug unternehmen. Hierzu erhielt er ein gelbes Trikot, auf dem alle aktiven und ehemaligen Jungmusiker unterschrieben haben.

Nach einer kurzen Umbauphase am Feststadl startete das große Blasorchester unter Robert Sibich. Die Besucher wurden in die Welt der Märsche entführt, quer durch Europa ging die Reise. Zum Abschluss ließen sich alle nochmals in die Vergangenheit zurück versetzen mit der "80er Kulttour". Das Publikum genoss den Konzertabend und gab reichlich Beifall. Auch dieses Jahr gab es im Rahmen der Serenade Jungmusiker, die ausgezeichnet wurden. Nach dem Konzertabend hatte der Musikverein noch zu einem kleinen Imbiss zu Ehren des 70. Geburtstags des Ehrenvorsitzenden Clemens Weihmayer organisiert. (AZ)

