Dorfladenbox: Selbstbedienungsladen zieht nun auch nach Obermeitingen

Jana und Luitpold Rid vor ihrer ersten Dorfladenbox in Untermeitingen. Nun eröffnet das Paar einen zweiten Selbstbedienungsladen in Obermeitingen.

Plus Per App rund um die Uhr regionale Produkte einkaufen: In der Dorfladenbox in Untermeitingen ist das seit 2021 möglich. Nun kommt das Konzept auch nach Obermeitingen.

Wer regionale Lebensmittel kaufen möchte, der muss dafür häufig mehrere Orte und Läden abklappern. Auch die oftmals begrenzten Öffnungszeiten machen den regionalen Einkauf weniger bequem als im Supermarkt. Ein österreichisches Start-up möchte das mit dem Konzept der "Dorfladenbox" – einem Selbstbedienungsladen mit digitalem Bezahlsystem – ändern. In Untermeitingen eröffneten Jana und Luitpold Rid vor knapp einem Jahr die erste Dorfladenbox in Deutschland. Nun führen die Betreiber das Konzept auch in Obermeitingen ein.

