Obermeitingen/Fuchstal

vor 17 Min.

Mutter der schwerbehinderten Larissa startet Crowdfunding-Kampagne

Monika Leichtenstern gemeinsam mit ihren zehn und zweieinhalb Jahre alten Töchtern. Vor Kurzem zog die Obermeitingerin mit den beiden und dem Ehemann in eine barrierefreie Wohnung.

Plus Die kleine Larissa ist schwerbehindert. Ihre Mutter braucht finanzielle Unterstützung für ein behindertengerechtes Auto. Wie Crowdfunding dabei helfen kann.

Von Victoria Schmitz

Mit nur zarten 740 Gramm erblickte Larissa vor zweieinhalb Jahren das Licht der Welt. Viel zu früh, in der 25. Schwangerschaftswoche, bekam die Obermeitingerin Monika Leichtenstern in Landsberg ihre Tochter. Das Extrem-Frühchen erlitt Hirnblutungen, musste gleich nach der Geburt in das Augsburger Josefinum verlegt werden. Der Transport verschlimmerte die Hirnblutungen. Larissa, heute zweieinhalb Jahre alt, hat überlebt. Aber sie ist stark eingeschränkt.

