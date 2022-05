Gemeinderat streitet über Bau eines Supermarkts in Obermeitingen

Plus Eine Discounterkette möchte in Obermeitingen einen Markt bauen. Das Projekt kommt nicht bei allen Gemeinderäten gut ab. Den Gegnern schwebt ein anderes Geschäft vor.

Soll sich in Obermeitingen ein Discounter ansiedeln? Diese Frage wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführlich und auch kontrovers diskutiert.