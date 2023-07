Jugenddirigent verabschiedet sich nach zwölf Jahren aus Obermeitingen

Wolfgang Forster ist seit zwölf Jahren der Dirigent des Jugendblasorchesters in Obermeitingen. 25 Jungmusiker spielten konstant unter seiner humorvollen Leitung.

Wolfgang Forster aus Langerringen ist seit zwölf Jahren der Dirigent des Jugendblasorchesters in Obermeitingen. Mit seiner positiven Art und viel Hingabe zur Musik schafft er es, die Kinder und Jugendlichen zum regelmäßigen Probenbesuch zu motivieren. Er sorgt gerne für ein bunt gemischtes Repertoire bestehend aus von Märschen, Polkas, konzertanten Stücken und angesagten Hits.

Jahresfeste und Serenaden standen beim Jugendblasorchester Obermeitingen auf dem Programm

Die vergangenen zwölf Jahre waren gefüllt mit musikalischen Höhepunkten, wie die wiederkehrenden Jahreskonzerte, an denen die jungen Nachwuchsmusiker unter seiner Leitung immer für ein tolles Programm gesorgt haben. Serenaden am See, Unterhaltungsmusik am Vatertagsfest, Weihnachtsmärkte, Feuerwehrfeste und auch einmalige Aktionen wie die musikalische Umrahmung zum 60-jährigen Bestehen der Wasserwacht Schwabmünchen waren weitere Höhepunkte. Auch bei Wertungsspielen haben Forster und die jungen Musiker jährlich gemeinsam ihr Können unter Beweis gestellt und sich Auszeichnungen erarbeitet.

Das Jugendblasorchester in Obermeitingen war Wolfgang Forster eine Herzensangelegenheit

Mit seinen Musikern hat er gerne seine Zeit verbracht. Egal, ob bei Radtouren, auf Probenwochenenden in Dinkelscherben, Bezau, am Ammersee oder bei Ausflügen in den Kletterwald und Schlittenfahrten in Immenstadt war er immer mit dabei und hatte mit den Musikern seinen Spaß.

Daran konnte man deutlich erkennen, dass dies bei ihm nicht nur „Arbeit“ war, sondern eine Herzensangelegenheit, welche den Abschied umso schmerzlicher macht.