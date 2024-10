Kammermusikprojekt Mini-xBrass

Icon Vergrößern Blechbläser-Tentett xBrass Foto: Simon Ledermann Icon Schließen Schließen Blechbläser-Tentett xBrass Foto: Simon Ledermann

„Mini-xBrass“ heißt das regelmäßig stattfindende Nachwuchsprojekt des Blechbläsersensembles xBrass. Unter der Anleitung eines Ensemblemitglieds – allesamt befreundete Dirigenten oder Instrumentallehrer – schnuppern junge Musiker erste Kammermusikluft. Dieses Mal trifft sich Karina Schönberger, Hornistin bei xBrass und Dirigentin der beiden Obermeitinger Jugendorchester, mit“ Mini-xBras“s zu einer intensiven Probeneinheit. Für die drei Trompeten, zwei Hörner, zwei Posaunen, das Euphonium und den Schlagzeuger ist es sichtlich ungewohnt, so ganz ohne Dirigenten zu musizieren. „Wo muss ich leise spielen? Auf wen muss ich hören? Welche Töne sind besonders wichtig? Glaubt mir, diese Fragen sind für uns Große genau dieselben. Die Antworten müsst ihr während der Proben gemeinsam herausfinden“, fordert Karina Schönberger auf. Es ist durchaus eindrucksvoll, wie konzentriert und detailliert sich die jungen Musiker vorbereiten. Ein bisschen nervös sind die Zehn- bis 13-Jährigen dann doch, ob das mit dem Verbeugen so klappt, wie sie es geübt haben. Denn: Auch das Applausentgegennehmen muss man lernen. Am Sonntag, 27. Oktober, eröffnet das Projektensemble im Obermeitinger Bürgerhaus den Konzertabend von „x-Brass „unter dem Motto „brassed on“. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. (AZ)