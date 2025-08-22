Kräuterbuschen-Binderinnen aus Obermeitingen spenden 1380 Euro

Nach dem Gottesdienst in der Ökumenischen Friedenskapelle konnten die Kräuterbuschen-Binderinne nder Pfarrgemeinde Obermeitingen den Spendenbetrag für über 100 Buschen an Pater Thomas übergeben. Der Erlös aus dieser Aktion von 1380 Euro ist für das Nähmaschinenprojekt in Nordindien bestimmt. Einen besonderen Dank richten die Spenderinnen an alle Unterstützer aus nah und fern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.

