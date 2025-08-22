Icon Menü
Obermeitingen: Kräuterbuschen-Aktion sammelt 1380 Euro für Nähmaschinenprojekt

Obermeitingen

Kräuterbuschen-Binderinnen aus Obermeitingen spenden 1380 Euro

Geld für ein Nähmaschinenprojekt in Nordindien kommt aus Obermeitingen.
    1380 Euro spenden die Kräuterbuschen-Binderinnen für das Nähmaschinenprojekt in Nordindien. Foto: Brigitte Rid

    Nach dem Gottesdienst in der Ökumenischen Friedenskapelle konnten die Kräuterbuschen-Binderinne nder Pfarrgemeinde Obermeitingen den Spendenbetrag für über 100 Buschen an Pater Thomas übergeben. Der Erlös aus dieser Aktion von 1380 Euro ist für das Nähmaschinenprojekt in Nordindien bestimmt. Einen besonderen Dank richten die Spenderinnen an alle Unterstützer aus nah und fern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.

