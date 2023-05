Sanierung des Alten Kirchwegs steht wieder auf dem Plan

Schon im Jahr 2016 beschäftigte sich der Obermeitinger Gemeinderat mit diesem Thema. Nun soll der Weg neu gestaltet werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand wieder der Kirchweg auf der Tagesordnung. Im November 2022 haben die Räte bereits beschlossen, die Planungen aus dem Jahr 2016 zur Neugestaltung des Kirchwegs weiterzuführen. Grund ist der schlechte Zustand des Weges, der von der Bergfeldstraße am Hang entlang durch ein kleines Waldstück zur Pfarrkirche und Kindertageseinrichtung St. Mauritius führt. "Damals haben wir die Pläne auf Eis gelegt. Nun sind die Grundstücksangelegenheiten geregelt, und wir können uns die Planung nochmals anschauen", so Bürgermeister Erwin Losert. Diese damals schon bereits detailliert ausgearbeiteten Entwurfs- und Werkplanungen stellte Landschaftsarchitekt Dieter Weinbrenner aus Augsburg den Räten nun erneut vor.

Der Alte Kirchweg in Oberottmarshausen soll auch Sitzgelegenheiten erhalten

Der asphaltierte, rund 150 Zentimeter breite Weg soll mit Großsteinpflaster eingefasst werden. Neu modelliert und verlängert soll er mehr zum Hang hin verlaufen. Damit soll sich die Steigung verringern und der Weg angenehmer zu laufen sein. Kleine Plätze mit Sitzgelegenheiten zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Weges sollen zum Verweilen und Pausieren einladen.

Die Sanierung des Alten Kirchwegs kostet etwa 240.000 Euro

Durch eine Kostensteigerung in Höhe von 30 bis 35 Prozent in den vergangenen Jahren rechnet Weinbrenner aktuell mit Kosten in Höhe von rund 240.000 Euro netto. Laut Bürgermeister Losert könnten die Fördergelder aus dem Topf der Städtebauförderung 50 bis 60 Prozent betragen.

Da es im Gemeinderat noch Diskussionsbedarf gibt, zum Beispiel was den Baumbestand, die Entwässerung, den Beginn und die Gestaltung des Weges betrifft, werden sich Bürgermeister und Räte bei einem Ortstermin ein Bild machen.