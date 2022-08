Serenade in Obermeitingen: Musik, die von Herzen kommt

Im voll besetzten Feststadel in Obermeitingen gibt es schwungvolle und gefühlvolle Stücke zu hören. Was die Sängerinnen und Sänger präsentieren.

"Musik, die von Herzen kommt und das Herz berührt", so Chorleiter Dominik Lauter, präsentierte der Singkreis des Gesangvereins Fröhlichkeit Obermeitingen bei der Serenade im voll besetzten Feststadel.

Begleitet von Silvia Landherr am E-Piano und Reinhold Jahn an der Gitarre erfreuten die Sängerinnen und Sänger das Publikum mit bekannten und beliebten Liedern, wie "Tage wie dieser", "Applaus, Applaus", "The Lion Sleeps Tonight" und dem schwungvollen "Lollipop".

Aber auch gefühlvoll interpretierte, ruhigere Stücke, wie "Sound of Silence", "A Million Dreams" und "Gute Nacht, Freunde" hat der Chor in seinem Repertoire. 2020 konnte der Gesangverein Fröhlichkeit sein hundertjähriges Bestehen feiern. Das Konzert zu diesem Jubiläum konnte allerdings erst heuer stattfinden.

Kinderchor Ohrwurm eröffnet den Konzertabend in Obermeitingen

Im eigenen Kinderchor Ohrwurm werden Vier- bis Sechsjährige mit Singen und musikalischen Spielen an den Chorgesang herangeführt. Unter der Leitung von Silvia Landherr und unterstützt von Steffi Hackl und Verena Kerber eröffnete der Nachwuchs den Konzertabend.

Als musikalische Gäste stand der Männergesangverein Liederkranz Langerringen auf der Bühne des Feststadels. Mit dem vor 121 Jahren gegründeten Männerchor verbindet die Obermeitinger Sänger seit 1951 eine Chorpatenschaft.

Unter der Leitung von Herbert Rupprecht, der seinen Chor bei einigen Liedern auch am Akkordeon begleitete, bereicherten die dreizehn Sänger die Serenade mit Liedern wie "Der Lindenbaum", "Denn jeder braucht mal eine Pause", "Bajazzo" und "Hei grias di Gott, Ländle".