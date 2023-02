So wappnet sich Obermeitingen für einen Blackout

Welche Ausrüstung die Gemeinde für den Katastrophenfall anschafft.

Auch die Gemeinde Obermeitingen hat den Katastrophenschutz im Blick und will im Falle eines Blackouts gewappnet sein. Bei längerfristigem Ausfall von Strom, Infrastruktur, Trinkwasser und Kommunikation sollten die Gemeinden diese Versorgung für einzelne gemeindliche Objekte, wie das Feuerwehrhaus, sicherstellen. „Dafür brauchen wir das technische Equipment“, sagte Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um die Stromversorgung im Krisenfall sicherzustellen, beschloss der Gemeinderat die Anschaffung eines Notstromaggregats mit 50 KW zum Bruttopreis von 14.280 Euro. Zur Bevorratung des zum Betrieb benötigten Diesels erwirbt die Gemeinde zudem zwei 1000-Liter-Kraftstoffcontainer zum Gesamtpreis von 9866 Euro brutto.

Bewegung für Senioren ist wichtig

Hauptsächlich wegen des Tagesordnungspunkts „Vorstellung Freiluftparcours Obermeitingen“ zeigten 13 meist ältere Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinderatssitzung als Zuhörer Präsenz. Physiotherapeut und Gesundheitsmanager Ulrich Hamberger stellte in der Sitzung die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema „Freiluftparcours für ältere Erwachsene“ vor. Unter den hierfür befragten 285 Bürgern aus dem Landkreis Landsberg im Alter von 65 bis 94 Jahren waren auch 13 Obermeitinger. Die Stärkung der Muskeln und Knochen und die geistige Fitness sind die am meisten genannten Gründe für die Teilnahme an einem Seniorensportprogramm, ergab die Auswertung der Fragebögen. Wichtig sei am Angebot die Wohnortnähe, Spaß zu haben, Gleichgesinnte zu treffen und eine gute Anleitung. „Wir müssen die Menschen dazu bringen, sich zu bewegen und bereits vorhandene Ressourcen bündeln“, warb Hamberger für die Freiluftparcours.

Im Rahmen der kommunalen Gesundheitsförderung gibt es in Obermeitingen bereits einen kostenlosen offenen Bewegungstreff für Ältere (jeden Freitag um 9.30 Uhr beim Spielplatz am Feststadel). Konkrete Pläne der Gemeinde für einen Freiluftparcours für Senioren mit verschiedenen Stationen gibt es aber noch nicht. „Dafür brauchen wir erst einmal finanzielle Mittel und eine einladende Örtlichkeit“, so Bürgermeister Losert.

Weitere Themen im Überblick

Kindergartengebühren steigen: Für Kinder, die jünger als drei Jahre sind (U3) und in den Kindergartengruppen der Kita St. Mauritius betreut werden, legte der Gemeinderat folgende Elternbeiträge ab 1. September fest: Buchungskategorie/Beitrag 3 bis 4 Stunden/160 Euro, 4 bis 5 Stunden/170 Euro, 5 bis 6 Stunden/180 Euro, 6 bis 7 Stunden/190 Euro, 7 bis 8 Stunden/200 Euro, 8 bis 9 Stunden/210 Euro.

Anschaffung eines Defibrillators: Die Gemeinde wird einen Defibrillator (AED) anschaffen, der öffentlich zugänglich sein soll. Ein Platz wird noch bestimmt.