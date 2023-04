Tablet-Kurs: Die älteste Teilnehmerin ist 87 Jahre alt

Groß war die Resonanz auf den Tablet-Kurs für Anfänger, den die Lechfelder Nachbarschaftshilfen anboten.

"Der Zuspruch ist so groß, dass wir schon eine Warteliste haben", sagte Doreen Kraft von der Nachbarschaftshilfe Obermeitingen, die den Kurs mit organisierte. So kamen an zwei Samstagvormittagen acht wissbegierige, vorwiegend ältere Damen und Herren in den Sitzungssaal des Obermeitinger Rathauses, um den Umgang mit einem Tablet in Theorie und Praxis zu erlernen. Jedem der Teilnehmer stand dabei ein Mitglied der Nachbarschaftshilfen zur Seite.

Professionell unterstützt wurden sie durch Nicolas Schergun, Lehrer für Informatik und informationstechnischer Berater für digitale Bildung im Landkreis Unterallgäu. Er entwickelte das Konzept, erarbeitete die Handouts und kümmerte sich um die Hardware. "Mit den acht einheitlichen Tablets, die für den Kurs von Privatleuten gespendet wurden, gibt es für alle die gleiche Basis", so Schergun.

Neben der Vermittlung der Grundlagen gingen Schergun und die Helfer auch auf die Fragen der Teilnehmer, von denen manche auch ihr eigenes Tablet mitgebracht hatten, ein. "Das ist so schön, wenn man das versteht", resümierte die mit 87 Jahren älteste Teilnehmerin Berta Fichtel aus Obermeitingen. "Alle haben begeistert mitgemacht", freute sich Doreen Kraft und kann sich vorstellen, mit dem Kurs "auf Tour durch die Lechfeldgemeinden" zu gehen. (AZ)