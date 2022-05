Unbekannte verwüsten Gräber auf Friedhof in Obermeitingen

In der Nacht auf Samstag randalieren Unbekannte auf dem alten Friedhof in Obermeitingen. Sie reißen Grablampen aus und treten Papierkörbe um. Die Gemeinde setzte eine Belohnung aus.

Sie haben Gräber beschädigt und Lampen aus der Verankerung gerissen: Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag auf dem alten Friedhof Obermeitingen randaliert. Wie die Polizei mitteilt, rissen sie Grablampen aus Edelmetall aus ihren Befestigungen. Dabei wurden Grabeinfassungen, auf denen die Grablichter befestigt waren, beschädigt. Außerdem rissen die Vandalen Bepflanzungen heraus und traten Papierkörbe um.

Insgesamt verwüsteten sie 15 Gräber. Doch damit nicht genug: Die Täterinnen und Täter drangen in den Kirchenvorraum ein und warfen eine Glasvitrine herunter. "Ich bin entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung", sagt Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert. Grabbesitzer hätten sich am Samstagmorgen bei ihm gemeldet und von den beschädigten Gräbern berichtet. Die Gemeinde habe umgehend die Polizei informiert. "Es gab vor Jahren mal einen Fall von Vandalismus bei uns", sagt Losert. Aber so etwas habe er noch nicht erlebt.

Gemeinde setzt Belohnung von 1000 Euro aus für Hinweise zu den Tätern

"Man muss ein Zeichen setzen, damit die Täter möglichst schnell dingfest gemacht werden", sagt Losert. Die Gemeinde setzt deshalb eine Belohnung von 1000 Euro aus für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen. Eine Störung der Totenruhe sei im Übrigen keine Ordnungswidrigkeit, sondern stelle einen Straftatbestand dar, betont der Bürgermeister.

Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können zu der Randale auf dem Friedhof, sollten sich umgehend bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 melden. Geschädigte können einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung bei der Landsberger Polizei stellen. Bislang hätten sich die Pfarrgemeinschaft Lechfeld sowie ein Geschädigter gemeldet. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. Hinweise zu den Tätern seien noch nicht eingegangen.