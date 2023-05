Unbekannter verkratzt Auto in Obermeitingen

In Obermeitingen wurde am Samstag ein Toyota von einem unbekannten Täter verkratzt. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise.

Am Samstag wurde in der Zeit von 11.15 Uhr bis 14.20 Uhr ein Toyota in der Aggensteinstraße in Obermeitingen von Unbekannten verkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 650 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)