Obermottmarshausen

vor 32 Min.

Nach Hackerangriff: Beim Maskenhändler Siegmund laufen die Systeme wieder

Plus Hacker haben den Maskenhändler Siegmund in Oberottmarshausen lahmgelegt. Inzwischen laufen die Bestellungen wieder. Was der Firmenchef zu der Cyberattacke sagt.

Von Felicitas Lachmayr

Bestellungen konnten nicht bearbeitet, E-Mails nicht eingesehen und Waren nicht ausgeliefert werden: Hacker hatten die Firma Siegmund aus Oberottmarshausen Mitte November angegriffen. Tagelang waren die IT-Systeme lahmgelegt, selbst die Telefone standen still. "Ich habe gedacht, die Welt geht unter", sagt Firmenchef Bernd Siegmund. Doch inzwischen ist er wieder Herr der Lage. "Wir mussten viel improvisieren, aber wir haben für alles eine Lösung gefunden", sagt Siegmund.

