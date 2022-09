Oberneufnach

Oberneufnacher sammelt Kurioses: Von der Fahrradklingel bis zum Schlepper

Plus Armin Wilhelm aus Oberneufnach sammelt Kurioses. Viele Raritäten sind in seiner Scheune in den Stauden zu finden. Ein Blick in sein Privatmuseum.

Seit Jahrzehnten schaut sich Armin Wilhelm auf Flohmärkten nach alten, erhaltenswerten Raritäten um. Damit angefangen hatte seine Ehefrau, die so manches Schnäppchen nach Hause brachte, das es heute gar nicht mehr zu kaufen gibt. Wilhelm selbst hat sich aufs Sammeln und Restaurieren von Oldtimern spezialisiert. In seinem Privatmuseum in Oberneufnach finden sich Wecker neben alten Waffeleisen und eine kleine Isetta neben einem riesigen Schlepper.

