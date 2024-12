Adventssingen in neuer Formation

Wenn der Gesangverein am Sonntag um 16 Uhr zum Adventssingen in die Sankt Vitus-Kirche einlädt, werden die Oberottmarshauser einige Neuerungen erstmals bei einem öffentlichen Auftritt erleben. „Seit bei uns im Frühjahr die Chorleitung wechselte, Jewgenia Maciolek hat sich in den Mutterschutz verabschiedet, hat sich einiges geändert“, berichtet die Vorsitzende Marianne Beck.

So gibt es seit dem September 2023 einen Kinderchor, der sich „Goldkehlchen“ nennt und inzwischen von zwölf auf 20 Kinder angewachsen ist. Für die Kinder konnte eine Kinderchorleiterin aus Oberottmarshausen gewonnen werden. „Christine Fendt hat die Ausbildung im Frühjahr abgeschlossen und konnte sofort nach den Osterferien bei uns anfangen“, sagt Marianne Beck. Dem Gemischten Chor und den „Bavar-Otties“ hat eine gute Fügung über die Suche beim Chorverband Bayerisch-Schwaben (CBS) eine neue Leitung beschert. Annika Leinauer aus Augsburg ist Gymnasiallehrerin mit Schwerpunkt Musik und eine ausgezeichnete Chorleiterin und Sängerin. „Da haben wir großes Glück gehabt, dass sie unsere Suche beim CBS gelesen hat“, sagt die Vorsitzende.

Beim Adventssingen werden die Chöre nur kurz mit moderneren Liedern auftreten, denn es soll ein „Offenes Adventssingen“ wohlbekannter Lieder mit großer Beteiligung der Besucher werden. Der Gesangverein Oberottmarshausen wurde 1979 mit 17 Sängern gegründet und wuchs bald auf rund 30 Chormitglieder an. Als die Zahl der männlichen Sänger rückläufig wurde, kamen 1990 auch Frauen dazu und so besteht der Gemischte Chor nun auch schon 34 Jahre. Vor acht Jahren kam ein Jugendchor hinzu, der sich den originellen Namen „Bavar-Otties“ gab und nun gibt es sogar einen Kinderchor.