Auto beschädigt und Unfallfahrer flüchtet in Oberottmarshausen

Ein Lasterfahrer hat einen Pkw angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Aber es gibt eine Beschreibung seines Wagens. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Lasters berührte am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in der Sachsenstraße in Oberottmarshausen beim Vorbeifahren einen geparkten Opel, berichtet die Polizei. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Opel wurde auf der linken Seite beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 1600 Euro. Die Beschreibung des Lasters: Farbe weiß mit Pritschenaufbau und darauf befestigtem roten ausfahrbaren Kran. Am Lkw war zusätzlich ein leerer Anhänger angekuppelt. Von diesem konnte von einem Zeugen das Teilkennzeichen "PAF -" abgelesen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter 08234/9606-0 zu melden. (AZ)