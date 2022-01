Auto prallt gegen die Leitplanke

Bei einem Unfall in Oberottmarshausen erlitt eine 61 Jahre alte Frau leichte Verletzungen.

Die 61-jährige Frau fuhr am Montag um 18.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Wehringer Straße in Oberottmarshausen in östliche Richtung. Ein Zeuge habe beobachtet, dass sich das Fahrzeug der Einmündung in die Hauptstraße zu schnell näherte, diese geradeaus überquerte und dann gegen eine Leitplanke stieß, berichtet die Polizei..

Leichte Verletzungen nach Unfall in Oberottmarshausen

Dadurch erlitt die Frau leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Ihr Auto, an dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)