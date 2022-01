Oberottmarshausen

17:30 Uhr

Bürger-App und Bürgerbus kommen in Oberottmarshausen gut an

Plus Schon 400 Nutzer der App und 1400 Fahrgäste im Bus: Die neuen Angebote kommen in Oberottmarshausen gut an. Unerfreuliches gibt es aus dem Generationenpark.

Von Hieronymus Schneider

Erfreuliches konnte Bürgermeister Andreas Reiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Oberottmarshausen berichten. In der zum Jahresanfang eingerichteten Bürger-App der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen wurden schon in der ersten Woche 400 Nutzer registriert. Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden erbeten, um die Anwendung praxisnah zu optimieren. Auch der Bürgerbus Go-Kel verzeichnete zum Jahresende einen erfreulichen Zuwachs der Fahrgastzahlen. Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 1400 Fahrgäste gezählt. "Gerade in den Ferien nutzen auch viele Schüler dieses Fahrangebot", sagte Reiter.

