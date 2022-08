Diebe stehlen fünf Fahrräder aus einer Garage in Oberottmarshausen

Fahrraddiebe haben in Oberottmarshausen im großen Stil zugeschlagen: Sie stehlen aus einer Garage fünf Räder. Dabei benutzen sie wohl einen Transporter.

Diebe haben in Oberottmarshausen fünf Fahrräder aus einer unversperrten Garage gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen der oder die Täter zwischen Sonntagnacht, 22 Uhr, und 6.30 Uhr am Montagmorgen auf einem Grundstück in der Alemannenstraße zu. Beim Diebesgut handelt es sich um teilweise hochwertige Räder der Marken Scott und Cube. Den Gesamtwert der Beute schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass sie die Räder auf einen Transporter geladen hätten und davongefahren seien. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)