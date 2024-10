Direkt an der Bushaltestelle: Fahrrad samt Schloss gestohlen

An der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Oberottmarshausen wurde am Montag ein Fahrrad gestohlen. Der 13-jährige Besitzer hatte das Rad gegen 7 Uhr abgestellt und abgesperrt. Als er gegen 13 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass es mitsamt Schloss verschwunden war. Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um grünes Mountainbike der Marke „Focus“. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise werden von der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegengenommen. (AZ)