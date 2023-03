Erfolgsmodell Bürgerbus: Der GOKel hat schon 5000 Fahrgäste befördert

Die 83-jährige Maria Döwich aus Oberottmarshausen ist von Anfang an Stammkundin des Bürgerbusses. Wo sie ihre Fahrten hinführen.

Der im März 2021 in Betrieb genommene Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Der originelle Name „GOKel“ steht für die Mitgliedsgemeinden Großaitingen, Oberottmarshausen und Kleinaitingen, sowie für den elektrischen Antrieb. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt soll die Mobilität vorwiegend von älteren Menschen ohne Auto über die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs hinaus verbessert werden. „Die Akzeptanz steigt mehr und mehr und die Intervalle zwischen tausend Fahrgastbeförderungen werden immer kürzer“, stellten die Bürgermeister Erwin Goßner, Andreas Reiter und Rupert Fiehl zufrieden fest.

Bürgerbus GOKel: Unkomplizierte Absprachen mit den Busfahrern

Nun wurde die 5000. Fahrgastfahrt von Maria Döwich aus Oberottmarshausen angetreten. Die 83-Jährige zählt von Anfang an zu denen, die so einen Bürgerbus gefordert haben. Sie nimmt ihn auch regelmäßig für Fahrten zum Wochenmarkt oder zur Eisdiele nach Bobingen, zum Mittagessen beim Lebensmittelmarkt in Kleinaitingen oder zum Einkaufen und zu Friseurbesuchen in Großaitingen in Anspruch. Dabei lobt sie auch die unkomplizierten Absprachen mit den Busfahrerinnen und -fahrern und der Chef-Fahrerin Martina Crostewitz über Abholzeiten und Haltestellen.

Maria Döwich (vorne rechts) war der 5000. Fahrgast im Bürgerbus GOKel. Dafür bedankten sich die drei Bürgermeister (hinten von links) Rupert Fiehl, Andreas Reiter und Erwin Goßner sowie die Chef-Fahrerin Martina Crostewitz (vorne links). Foto: Hieronymus Schneider

Die Finanzierung des Bürgerbusses steht auf mehreren Säulen. 2018 bewarb sich die VG Großaitingen um Fördermittel des Bundes und erhielt im zweiten Anlauf die Zusage für die Anschaffung des Busses, weiterer E-Fahrzeuge und für eine Schnellladestation. Der Bus allein kostete rund 160.000 Euro, davon zahlte der Bund rund 65.000 Euro und noch fast 18.000 Euro für die Ladesäule. An den Restkosten beteiligt sich der Landkreis Augsburg mit 60 Prozent bei der Fahrzeuganschaffung und dem Betrieb des Bürgerbusses für drei Jahre.

Ein Förderantrag liegt noch bei der Regierung von Schwaben, hier hoffen die drei Projektgemeinden nochmals auf bis zu 20.000 Euro, den Rest finanzieren sie selbst. Und schließlich unterstützen auch die Lechwerke mit einer Beteiligung an der Errichtung der Schnellladesäule und durch kommunale Werbepartnerschaft mit zweijährigen Kooperationsverträgen. Diese beinhalten die Befreiung von der Grundgebühr für den Autostrom-Vertrag und 3000 Kilowattstunden pro Fahrzeug und Jahr. Bei der Kalkulation der Unterhaltskosten geht die Verwaltungsgemeinschaft von rund 70.000 Euro aus, somit verbleibt für die Gemeinden pro Jahr ein Anteil von rund 28.000 Euro.