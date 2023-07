Geothermie: Investorengruppe will Probebohrung machen

Die vorhandenen Ölbohrlöcher in Kleinaitingen bringen nicht nur Öl ans Tageslicht. Dort kommt auch rund 60 Grad heißes Wasser zum Vorschein. Dies wird zurzeit in einem technischen Verfahren vom Erdöl getrennt und ungenutzt wieder in die Tiefe gepumpt.

Foto: Elmar Knöchel