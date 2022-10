Gospelchor rührt Publikum in Oberottmarshausen zu Tränen

Besucher der St. Vitus Kirche in Oberottmarshausen waren kürzlich Teil eines emotionalen Konzerts des Landsberger Gospelchors "Sweet 60s".

Der Landsberger Gospelchor "The Sweet 60s" begeisterte kürzlich über eine Stunde lang mit einem gleichermaßen kraftvollen wie einfühlsamen Konzert in der St. Vitus Kirche in Oberottmarshausen.

Beim weltbekannten Song "Hallelujah", dem deutschen Gospelschlager "Noah" und dem emotionalen Protestlied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung "We Shall Overcome" waren viele im Publikum sogar zu Tränen gerührt. Zum Schluss gab es zwei vom Publikum lautstark geforderte Zugaben und Ovationen für eine kollektive Leistung der über 40 Chormitglieder, die alle mindestens 60 Jahre alt sind, unter der Leitung des Münchner Pianisten Michael Armann.

Wer Lust hat, mitzusingen, kann sich für den Landsberger Chor bewerben

Frauen und Männer, die Freude am Mitsingen von Gospelsongs haben und mindestens 60 Jahre jung sind, können sich per E-Mail an info@sweet60s.de bewerben. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze: "Unser ältester Sänger ist schon 95 und steht als Tenor noch immer hochmotiviert auf der Bühne", sagt Pressereferent Wolfgang Schmitz.

Das nächste Konzert der Sweet 60s in der Region findet am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Christuskirche in Schwabmünchen statt. Der Chor tritt außerdem bereits am kommenden Samstag, 8. Oktober, in Stuttgart sowie am Mittwoch, 7. Dezember, im Schwiftingen, jeweils um 19 Uhr, auf. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über Spenden. (AZ)