Großes Fest: Feuerwehr Oberottmarshausen wird 150 Jahre alt 

Was bei der Jubiläumsfeier vom Partyabend über den Festgottesdienst bis zum Familiennachmittag beim Fest der Feuerwehr Oberottmarshausen alles geboten wird.

Es ist das Jahr der Feuerwehrjubiläen. Nach Hiltenfingen, Graben und Langerringen feiert nun die Freiwillige Feuerwehr Oberottmarshausen den 150. Geburtstag. Ihre Gründung erfolgte am 13. Oktober 1873 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Michael Zott und des Pfarrers Schattenhofer. Seitdem besteht die Oberottmarshauser Wehr ununterbrochen, auch während der beiden Weltkriege. Zum 100-jährigen Bestehen wurde das jetzige Feuerwehrgeräte- und Fahrzeughaus im Ortszentrum errichtet. Das aktuelle Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 wurde 2014 von der Berufsfeuerwehr Augsburg ersteigert und modernisiert. Drei Jahre später erfolgte die Aufrüstung mit einem schweren Unfallrettungssatz. Im Jahre 2022 wurde eine eigene Atemschutzstrecke gebaut. So etwas gibt es im Landkreis nur noch in Gersthofen und Schwabmünchen. Heute besteht die aktive Mannschaft aus 62 Männern in acht Gruppen. Der Feuerwehrverein hat 161 Mitglieder.

Die Fahne der Feuerwehr Oberottmarshausen. Foto: Hieronymus Schneider

Die reichhaltig und hochwertig bestickte Vereinsfahne wurde 1957 feierlich geweiht. Zum jetzigen Jubiläum wurde sie von der Firma Eibl in Olching wieder in neuwertigem Zustand restauriert. Der Wiederherstellungswert der Fahne beträgt rund 23.000 Euro. Beim Festgottesdienst am Sonntag wird diese neu geweiht.

Das Festprogramm im Überblick

Samstag: Die Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum beginnen am Samstag, 17. Juni, am bekannten Feuerwehrplatz im eigens aufgestellten Festzelt mit einem Partyabend mit der Königsbrunner Musikkapelle Die Lumpenbacher. Einlass ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt. Nach dem Bieranstich durch den ersten Bürgermeister Andreas Reiter, welcher die Schirmherrschaft übernommen hat, starten die Lumpenbacher ab 19 Uhr mit einem stimmungsvollen Auftakt.

Die Rückseite der Fahne der Oberottmarshauser Feuerwehr. Foto: Hieronymus Schneider

Sonntag: Am darauffolgenden Festsonntag geht es schon um 8 Uhr weiter mit der Aufstellung zum Kirchenzug ab der Absperrung Alemannenstraße in Richtung Königsbrunner Straße. Der Zug geht dann um 8.30 Uhr zum Festzelt, in dem ab 9 Uhr der Gottesdienst mit Fahnenweihe gefeiert wird. Ab 10 Uhr werden Grußworte gehalten und Ehrungen durchgeführt, wobei bereits der Ausschank beginnt. Der volle Festzeltbetrieb mit Blasmusik und Mittagessen startet um 11.15 Uhr. Es gibt besondere Schmankerl wie Ochs am Spieß. Zum Familiennachmittag beginnen ab 13 Uhr die Kinder des Kindergartens St. Vitus und der Laurentius-Grundschule mit einstudierten Liedern und Aufführungen. Im Anschluss gibt es neben Kaffee, Kuchen und Eis ein großes Familien- und Kinderprogramm. Angefangen vom Kinderschminken, zwei großen Feuerwehrhüpfburgen, Torwandschießen, zwei Pferdekutschen, über ferngesteuerte und selbst fahrende Mini-Feuerwehrautos bis hin zu echten Blaulichtfahrzeugen ist einiges geboten. Das Fest klingt um 17 Uhr ohne Abendessen aus.

Verkehr: Wegen der Feierlichkeiten können die AVV-Regionalbuslinien 712 und 731 die Haltestelle „Kirche“ in Oberottmarshausen von Donnerstag bis Montag, 15. bis 19. Juni, nicht anfahren. Die Fahrgäste können auf die Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Rainstraße/Hauptstraße ausweichen. (AZ)