Holz wird teurer, Grüngutabgabe dafür bald kostenlos

Im Gemeinderat Oberottmarshausen gibt es zwei Entscheidungen ums Geld. Dazu Informationen zu den Themen Kinderbetreuung und Bürgerbus.

Die Preise steigen. Das macht sich ab Januar auch bei den Holzpreisen bemerkbar, die Oberottmarshausen beim Verkauf von Brennmaterial aus dem eigenen Bestand aufruft. Dabei haben sich die Gemeinderäte den Preisentwicklungen in Kleinaitingen und Großaitingen angepasst. Die Erhöhung wird sämtliche Holzarten betreffen. So wird zum Beispiel beim Hartholz der Preis von bisher 60 Euro je Ster auf 82 Euro steigen.

Gewerbliche Abgabe von Gartenabfällen ist ab Januar nicht mehr möglich

Im Gegenzug werden die Bürger bei der Grüngutabgabe am Häckselplatz entlastet. Hier wird die Abgabe ab Januar kostenlos sein. Allerdings nur für Oberottmarshauser Bürger. Das solle dann auch kontrolliert werden, sagte Oberottmarshausens Bürgermeister Andreas Reiter. Eine weitere Einschränkung wird sein, dass, ebenfalls ab Januar, keine gewerbliche Abgabe von Gartenabfällen mehr möglich sein wird. Zum Hintergrund der Entscheidung: Durch die bisher verlangten Gebühren wäre ab Januar eine Umsatzsteuerpflicht auf die Gemeinde zugekommen. Da der Aufwand aber in keinem guten Verhältnis zu den Einnahmen stehe, habe man sich für die neue Regelung entschieden.

Betreuung der Grundschüler verursacht Investitionskosten

Ein weiteres Thema waren die Belastungen, die auf die Gemeinde spätestens im Jahr 2026 wegen des gesetzlichen Anspruchs auf ganztägige Kinderbetreuung zukommen werden. Zu diesem Zweck hatte Bürgermeister Reiter die Rektorin der Bobinger Grundschule, Lena Kolberg, eingeladen, um den Gemeinderat über die Möglichkeiten und Pflichten zu informieren, die aus dem Rechtsanspruch in Zukunft entstehen werden. Grundsätzlich, so Kolberg während ihres Vortrags, müsste den Verantwortlichen in Oberottmarshausen klar sein, dass es in jedem Falle Investitionen geben müsse. Durch die zu erwartenden Steigerungen bei der Zahl der zu betreuenden Kinder und den Anforderungen, die bei den verschiedenen Formen der möglichen Betreuungsformen zu erfüllen seien, müssten vor allem die Räumlichkeiten angepasst und vergrößert werden. Je nach Angebot, ob es weiterhin eine Mittagsbetreuung, die Betreuung auf Hortbasis oder in Form der, von ihr selbst präferierten, "offenen Ganztagsbetreuung" geben solle, müssten Räume erweitert und Aufenthalts-, Sport- und Freizeitangebote gestaltet werden. Es würden also auf jeden Fall Kosten auf die Gemeinde zukommen. Daher solle man sich grundsätzlich Gedanken über die Vor- und Nachteile der einzelnen Betreuungsformen machen, um eine kompetente Entscheidung zu treffen und dann das Raumangebot dahin gehend gestalten zu können.

Gemeinde sucht Busfahrer für den Bürgerbus

Zum Ende der Sitzung freute sich Andreas Reiter über die Bekanntgabe, dass der Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft in diesen Tagen die Beförderung des 4000 Fahrgastes vermelden konnte. "Das zeigt, dass das Angebot des Bürgerbusses angenommen wird", so Reiter. Er sehe daher gute Chancen, dass es auch über die Zeit der Förderung hinaus, die ja nur noch bis Ende 2023 laufe, bestehen bleiben könne. "Dann aber natürlich nicht mehr kostenlos." Die am meisten frequentierte Strecke sei dabei die Ortsverbindung zwischen Oberottmarshausen und Bobingen, sagte Reiter. Gleichzeitig gab er bekannt, dass drei Busfahrer mittlerweile gekündigt hätten. Daher forderte er Interessierte auf, sich bei der VG zu bewerben.