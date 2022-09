Oberottmarshausen

12:00 Uhr

In Oberottmarshausen soll Energie gespart werden

Plus Wie in Zukunft Strom und Gas gespart werden kann, fragen sich momentan viele Gemeinden im Augsburger Land. In Oberottmarshausen soll eine Energieberatung helfen.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Steigende Energiekosten zwingen die Gemeinden im Augsburger Land zu Überlegungen, wie Strom und Gas gespart und wo auf Alternativen umgestiegen werden kann. Diese Fragen waren auch Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Oberottmarshausen. Das Gremium nahm dabei besonders die Schule, den Kindergarten und das Bürgerhaus der Gemeinde in den Blick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .