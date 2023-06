Polizei schnappt zwei Exhibitionisten

Zwei Exhibitionisten konnte die Polizei in Königsbrunn und Oberottmarshausen ermitteln.

Ein Mann war am Montag, 22. Mai, am Auensee in Königsbrunn einer Frau in unsittlicher Weise gegenübergetreten, berichtet die Polizei. Nur einen Tag später gab es einen Exhibitionisten in Oberottmarshausen.

Die Täter konnten jetzt ermittelt werden. Im Rahmen der Fahndung wurde am Auensee ein Mann kontrolliert, der nun von der Geschädigten zweifelsfrei wiedererkannt wurde. Nach Zeugenhinweisen und Befragungen gelang es auch, den zweiten Exhibitionisten zu ermitteln. (AZ)