Konzept für Wertstoffhöfe erregt Unmut in Oberottmarshausen

Auch Oberottmarshausen soll von der Schließung betroffen sein. Gemeinderat will ein öffentliches Zeichen dagegen setzen.

Bürgermeister Andreas Reiter erläuterte im Gemeinderat das bei der Bürgermeisterbesprechung vorgestellte Wertstoffkonzept 2035. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg beabsichtigt, die derzeit bestehenden 50 Wertstoffhöfe nach und nach bis 2035 durch 14 Wertstoffzentren zu ersetzen. Sieben davon sollen das "Vollsortiment Plus" und die anderen sieben das Vollsortiment erhalten. Ziel dieser Zentralisierung sei die Qualitätssteigerung hinsichtlich Immissions- und Gewässerschutz, Abfallrecht, Arbeitssicherheit und Brandschutz. Auch bestehende Probleme mit Personalknappheit und mangelnder Wirtschaftlichkeit sollen dadurch behoben werden.

Sondermüll kann dann zu den Öffnungszeiten entsorgt werden

Im südlichen Landkreis ist das Vollsortiment Plus für die Städte Königsbrunn und Schwabmünchen vorgesehen. Bobingen, Untermeitingen und Langenneufnach sollen mit dem Vollsortiment ausgestattet werden. Der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger soll in einer attraktiven Verkehrsführung und einheitlicher Beschilderung der einzelnen Fraktionen mit ganzjähriger Problemstoff-Abnahme und erweiterten Möglichkeiten zur Abgabe von Starterbatterien oder E-Bike-Akkus bestehen. Auch Möbelaltholze und Sperrmüll können dann über die Menge von fünf Kubikmetern hinaus abgegeben sowie kostenpflichtige Wertstoffe gegen Gebühr entsorgt werden. Die Entfernung zu den neuen Wertstoffzentren soll maximal zehn Kilometer zu den Wohnorten betragen. Die Baukosten für alle 14 Wertstoffzentren werden auf 20,8 Millionen Euro geschätzt. Der erste Wertstoffhof Plus soll bis 2026 gebaut sein. Nach der Eröffnung eines Wertstoffzentrums werden die umliegenden Wertstoffhöfe geschlossen.

Gemeinde hat keine Möglichkeit, Schließung zu verhindern

Bürgermeister Andreas Reiter äußerte seinen Unmut über das Vorgehen des Werkausschusses, da auch der Wertstoffhof Oberottmarshausen von den Schließungen betroffen sein wird. Die Gemeinde habe aber keine Möglichkeit zur Mitwirkung, weil die Zuständigkeit beim Kreistag liege. Wortmeldungen im Gemeinderat zielten darauf ab, ein öffentliches Zeichen durch eine Unterschriftensammlung und entsprechende Positionierung nach außen zu setzen.

Weitere Themen im Überblick

Richtlinien zur Vereinsförderung: Aufgrund einer Anfrage eines Vereinsvorstands beim bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz wurden die Richtlinien zur Vereinsförderung angepasst. Demnach müssen die Vereine beim Antrag auf Zuschüsse nur die Anzahl der Jugendlichen in ihrem Verein und nicht mehr deren Namen angeben. Die Förderung muss per Antragsformular mit Angabe der Mitgliederzahl bis spätestens 31. Mai des laufenden Jahres bei der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen beantragt werden.

Wärme aus der Geothermie: Jörg Brünig (Freie Wähler) führte aus, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Installation neuer Heizsysteme ohne Öl und Gas entfallen, wenn die Gemeinde eine Planung zum Aufbau eines Fernwärmenetzes hat. In diesem Zusammenhang stellte er die Frage, ob eine Beteiligung an den geplanten Geothermie-Maßnahmen in Kleinaitingen möglich wäre. Bürgermeister Reiter erklärte, dass dazu am 27. April in Schwabmünchen eine gemeinsame Sitzung aller Räte des Begegnungslandes Lech-Wertach zur Energiefrage stattfinde. Mit der Firma, die in Kleinaitingen die Möglichkeiten der Geothermie erkundet, wurde bereits Kontakt aufgenommen. Eine Vorstellung dieses Themas soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats erfolgen.