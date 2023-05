Mann entblößt sich nahe des Friedhofs in Oberottmarshausen

Die Polizei sucht nach einem etwa 40-jährigen Mann, der auf der Straße seine Genitalien zeigte.

Seine Genitalien zur Schau stellte ein Mann am Dienstagabend in Oberottmarshausen. Eine entrüstete 64-jährige Frau, die gegen 21 Uhr auf der Kapellenstraße in Richtung Friedhof unterwegs war, sprach ihn an.

Sie sagte, dass er verschwinden soll. Der Unbekannte verließ daraufhin die Straße. Die Frau berichtete dann am Tag danach der Polizei von dem Vorfall. Den Mann soll etwa 40 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Er hat eine normale Figur und war mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift bekleidet.

Polizei sucht nach Zeugen

Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. Die Polizei kündigt an, in dem Bereich verstärkt auf Streife zu gehen. (Az)