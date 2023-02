Nachbarschaftshilfe ist der erste Schritt 

Bei der Zukunftswerkstatt für Oberottmarshausen kommt aus vielen Ideen und Wünschen ein konkreter Entschluss zustande.

Zur Zukunftswerkstatt unter dem Motto "Wir in Oberottmarshausen – Heute und vor allem Morgen" kamen rund 40 Interessierte in den Pfarrsaal. Der Gemeinderat hatte diese von der SoziaIpädagogin Vera Lachenmaier moderierte Ideensammlung im Juli vergangenen Jahres beschlossen. Nun ging es darum, wie das soziale Miteinander nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie neu belebt und weiterentwickelt werden könne.

Vera Lachenmaier (Mitte) moderierte die Zukunftswerkstatt im Oberottmarshauser Pfarrsaal. Foto: Hieronymus Schneider

In allen fünf Arbeitsgruppen kristallisierte sich der Wunsch nach einer besseren Vernetzung der durchaus schon vorhandenen Einrichtungen heraus. Es gibt ja schon eine Kindertagesstätte, eine Grundschule, ein breites Angebot der Vereine, die katholische Landjugend, einen Generationenpark oder einen Kaffeetreff im Pfarrheim. Dennoch kämen Angebote und Bedürfnisse oft nicht zusammen. Ältere Menschen vermissen eine Einkaufsmöglichkeit im Dorf und eine Verbesserung der Mobilität. Offenbar können die Verkaufswagen einmal pro Woche und der Bürgerbus Gokel nicht alle Wünsche erfüllen.

Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Frieden

Die Jugend wünscht sich vereinsunabhängige Treffpunkte und attraktive Freizeitmöglichkeiten. Eine große Frage des sozialen Friedens sei auch die Wohnstruktur, warf Bürgermeister Andreas Reiter in die Überlegungen ein. Er stelle bei Jubiläumsbesuchen immer wieder fest, dass ältere Menschen alleine in viel zu großen Häusern mit riesigen Grundstücken wohnen, während Wohnraum für junge Familien und Singles kaum zu bekommen sei. "Wir müssen große unbebaute Grundstücke frei machen für junge Familien und seniorengerechte Wohnungen schaffen", sagte Reiter. Mit dem geförderten Wohnungsbau der "Paarhäuser" und dem Ankauf von Grundstücken wie dem ehemaligen Raiffeisen-Areal wolle die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum schaffen. In mehreren Arbeitsgruppen wurde der Wunsch nach einer attraktiven Gestaltung der Dorfmitte, etwa einen Platz mit kleinem Park und Teich, geäußert. Auch die Entlastung vom Durchgangsverkehr war vielen ein dringendes Anliegen.

Ein Projekt kristallisiert sich heraus

Aus allen Vorschlägen kristallisierte sich ein konkretes Projekt für das laufende Jahr 2023 heraus: der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe. Moderatorin Lachenmaier verwies auf die guten Erfahrungen des Projektes "Wir daheim in Graben", welches sie in der Entstehung begleitete und das sich inzwischen auf das südliche Lechfeld ausgedehnt hat. Sie sagte aber auch, dass so etwas nur funktionieren könne, wenn viele Ehrenamtliche sich beteiligten und es eine Koordinierungsstelle gebe.

Diese Voraussetzungen sind in Oberottmarshausen durchaus schon vorhanden. Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Zukunftswerkstatt signalisierten ihre Bereitschaft dazu, und mit Brigitte Weissinger, Jörg Brünig und Felizitas Knoll hat sich schon ein Organisationsteam gefunden. Bürgermeister Reiter erklärte, dass die Gemeinde bereits eine Förderung für die Nachbarschaftshilfe beantragt habe und er in zwei bis drei Monaten mit dem Förderbescheid rechne. Dann könnte das Projekt etwa im Mai mit einem Büro in der Gemeindekanzlei an den Start gehen.

