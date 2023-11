Neue Siegmund-Halle steht bei der Bürgerversammlung in der Kritik

Bei der Oberottmarshauser Bürgerversammlung regt sich Widerstand gegen das Hochregal auf Königsbrunner Flur.

Bei der Bürgerversammlung stand diesmal kein spezifisches Problem der eigenen Gemeinde im Fokus, wohl aber ein Thema in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Wie berichtet, plant die Firma Siegmund den Bau einer großen Halle mit einem Hochregal von ursprünglich 40 Metern Höhe und zusammen mit einem Parkdeck etwa 100 Metern Länge. Der bestehende Firmensitz befindet sich im Gemeindegebiet von Oberottmarshausen, der angrenzende Neubau würde auf Königsbrunner Flur entstehen.

Brigitte Weissinger berichtete bei der Bürgerversammlung in Oberottmarshausen über die Nachbarschaftshilfe. Foto: Hieronymus Schneider

Im Bauausschuss des Königsbrunner Stadtrats wurde eine Genehmigung des Erweiterungsbaus befürwortet, allerdings wurde die maximale Höhe auf 30 Meter begrenzt. „Das ist für uns nicht akzeptabel, auch wenn das Gebäude auf Königsbrunner Grund steht“, machte sich Oberottmarshausens Bürgermeister Andreas Reiter für seine Einwohner stark. Der riesige Block werde den Verkehrslärm der B17 in die Wohngebiete Oberottmarshausens reflektieren, einen großen Schatten der im Osten aufgehenden Sonne werfen und wie ein Fremdkörper in der Landschaft wirken, begründete Reiter. Zudem werde die bisherige vernünftige Gebäudegestaltung von unter 20 Metern Höhe grob missachtet. „Wehret den Anfängen“, sagte Reiter auch in Richtung des Königsbrunner Stadtrates, der laut Bürgermeister Franz Feigl bereit sei, ein Baurecht nahe an der Oberottmarshauser Grenze einzuräumen.

Pfeifende Züge: Problem ist noch nicht gelöst

Das noch vor einem Jahr brennende Thema des Bahnübergangs an der Lechwerk- und Eichenstraße wurde diesmal von den Bürgerinnen und Bürgern nicht angesprochen, auch wenn das Problem der signalpfeifenden Züge noch nicht gelöst ist. Der Gemeinderatsbeschluss zur Errichtung einer Umlaufsperre und Schließung des Bahnübergangs für Kraftfahrzeuge werde laut Bürgermeister Reiter umgesetzt. Für die Planung wurden Architekturbüros beauftragt. Die Kosten belaufen sich mit Grunderwerb auf rund 100.000 Euro.

Nachbarschaftshilfe gegründet

Eine positive Entwicklung des zu Ende gehenden Jahres ist mit der Bürgerwerkstatt „Wir in Oberottmarshausen – heute und vor allem morgen“ in Gang gesetzt worden. Als erster konkreter Schritt wurde eine Nachbarschaftshilfe gegründet. Die Koordinatorin Brigitte Weissinger berichtete, dass sich 23 Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellten. Die Organisation der Hilfe funktioniert über eine WhatsApp-Gruppe unter Wahrung des Datenschutzes. Bisher konnten alle 28 verschiedenen Hilfsanfragen auch erfüllt werden. Es handelte sich überwiegend um Fahrdienste, Hilfe im Haushalt, kleinere Reparaturen oder Hilfe bei Behördengängen und den Anträgen für die Pflegestufe. „Ihr gebt uns einen Teil Freiheit zurück“, sagte eine ältere Dame dankbar. Die Nachbarschaftshilfe beteiligte sich auch am Ferienprogramm und stellt Lesepaten für die Grundschule. Kürzlich wurde eine Buchausstellung mit einem Lesenachmittag organisiert. Für die nächste Zeit werden noch ein Tablet-Kurs, Kochen für Jung und Alt und ein Garagenflohmarkt geplant.

Aktuelle Zahlen aus dem Bericht des Bürgermeisters 1 / 8 Zurück Vorwärts Einwohner 1791, 98 Zuzüge, 75 Wegzüge, 18 Geburten, zehn Sterbefälle, Ausländeranteil 5,3 Prozent aus 27 Ländern.

Haushalt knapp 13 Millionen Euro, aufgeteilt in Verwaltungshaushalt mit 6 und Vermögenshaushalt mit 7 Millionen. Rücklagen 6,3 Millionen.

Die Grundschule wurde mit Luftreinigungsgeräten und Brandmeldeanlage ausgestattet und die Schulwegsicherheit durch eine Ampel verbessert. Die Kindertagesstätte St. Vitus ist ausgelastet und hat noch genügend Personal.

Der Glasfaserausbau und die Erdverkabelung der Stromleitungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass die Dachständer verschwinden.

Beim Neubau des Bauhofes steht der Baukörper, der Innenausbau soll im Sommer 2024 fertig werden (Kosten knapp 3 Millionen Euro).

Der Bürgerbus „Gokel“ wird gut frequentiert und läuft auf 10.000 Fahrgäste zu.

Am Bahnhof wurde eine Bike-and-Ride-Anlage installiert und die Elektromobilität wird ab Januar mit zwei Ladesäulen und einem E-Auto gefördert.

Im nächsten Jahr wird die interkommunale Jugendarbeit unter der Trägerschaft des Kreisjugendrings aufgenommen.

Herbert Kriegelstein stellte aus der Versammlung die Frage, warum der künftige Standort für ein Seniorenprojekt von der Rainstraße beim Generationenpark zum ehemaligen Raiffeisengelände an der Königsbrunner Straße verlegt wurde. Dazu sagte Bürgermeister Reiter, dass dies dem mehrheitlichen Wunsch der Senioren entsprach. Es wurden aber noch keine Projektentwicklungen eingeleitet. Am Ende der Bürgerversammlung wies Reiter darauf hin, dass der Druck zur Unterbringung von Asylsuchenden durch den Landkreis auf die Gemeinden verstärkt werde. Deshalb solle Leerstand von Häusern und Wohnungen sowie freie Grundstücke an die Gemeinde oder den Landkreis gemeldet werden. „Die Gemeinden werden sich da nicht entziehen können“, sagte der Bürgermeister.