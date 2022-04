Neuer Bauhof in Oberottmarshausen wird teurer als geplant

Plus Immer wieder hat sich die Errichtung des neuen Bauhofs verzögert. Nun hat der Gemeinderat noch einmal die Kosten geprüft und trotz Preisanstieg grünes Licht gegeben.

Seit Jahren diskutiert der Gemeinderat in Oberottmarshausen über die Errichtung eines neuen Bauhofs. Nun soll das Vorhaben endlich umgesetzt werden. In der jüngsten Sitzung warfen die Mitglieder noch mal einen Blick auf die Kosten, bevor sie die Aufträge vergaben. Rund 2,4 Millionen Euro sind veranschlagt und damit deutlich mehr, als ursprünglich vorgesehen.