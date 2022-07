Oberottmarshausen: Bürgerwerkstatt soll in die Zukunft denken

Der Gemeinderat Oberottmarshausen spricht sich für eine moderierte Ideensammlung aus. Andere Themen in der Sitzung sind der Bauhof und Kinderbetreuung.

Die gute Entwicklung des Sozialraumprojekts „"Wir daheim in Graben", welches nach dreijähriger Laufzeit ab 2016 auch auf Kleinaitingen, Untermeitingen, Klosterlechfeld und Obermeitingen erweitert wurde, ist auch in Oberottmarshausen nicht verborgen geblieben. Im Gemeindeverbund "Wir daheim auf dem Lechfeld" war die nördlichste Gemeinde aber nie dabei.

Nun soll eine Bürgerwerkstatt unter dem Motto "Wir in Oberottmarshausen – Heute und vor allem Morgen" den Bedarf und die Möglichkeiten einer sozialen Vernetzung erforschen. Dazu wurde die Diplom-Sozialpädagogin Vera Lachenmaier in den Gemeinderat eingeladen. Sie hat auch schon bei der Entwicklung des Projekts in Graben mitgewirkt. Lachenmaier bot die Durchführung einer von ihr moderierten Bürger- oder Zukunftswerkstatt an, bei der alle Bürger, Vereine und vor allem Jugendliche ihre Ideen einbringen sollen. "Das kann aber nur der Anstoß für eine soziale Entwicklung sein, die dann vom bürgerschaftlichen Engagement weitergetragen werden muss", sagte die bei der Stadt Ulm im Sozialbereich tätige Münsterhauserin. Dieser Ideen-Workshop könnte idealerweise an einem Samstag etwa von 9 bis 15 Uhr durchgeführt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, im Herbst mit der Vorbereitung zu beginnen und einen Termin im ersten Quartal 2023 einzuplanen.

Antrag zur Planung der Kinderbetreuung wird abgelehnt

Ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler (FW) zur Detailplanung für die Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ab 2025 wurde von der CSU-Mehrheit abgelehnt. FW-Sprecher Jörg Brünig fragte, wie die Gemeinde den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Kindergarten und Schule erfüllen will. Bürgermeister Andreas Reiter wies darauf hin, dass die Organisation und die Förderkulisse schon in Planung seien, aber noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen. Zudem müsse die Planung mit der Schulleitung abgestimmt werden. Am 19. Juli findet im Landratsamt eine Sitzung mit der Jugendhilfeplanung statt. Für eine Detailplanung der Gemeinde sei es deshalb noch zu früh. Derzeit könne der Bedarf im Kindergarten und der Schule erfüllt werden.

Wegen Altlastablagerungen in den Deponien "An der Zugspitzstraße" und "An der alten B 17" hat die Gemeinde Verträge mit der Gesellschaft für Altlasten Bayern zur Detailuntersuchung abgeschlossen. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 27.000 Euro.

Doch keine Gasheizung für den Bauhof

Für die Heizung des neuen Bauhofs wurde bei der Planung von der Erdgasversorgung abgewichen. Stattdessen soll eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung des Hallenbodens für Wärme sorgen. Diese Lösung käme sogar um etwa 2000 Euro günstiger. Die Gesamtkosten werden mit rund 95.000 Euro veranschlagt.