Pfeifende Züge: Jetzt melden sich Anwohner der Lechwerkstraße zu Wort

Plus Anwohner des Bahnübergangs in Oberottmarshausen beschwerten sich über zu lauten Warnsignale. Nun protestiert die Gegenseite gegen die Sperrung für den Fahrzeugverkehr.

Die Anwohnerinnen und Anwohner der "Baumstraßen" vor dem unbeschrankten Bahnübergang in der Lechwerkstraße in Oberottmarshausen sind genervt von den recht neuen lauten Warnsignalen, wenn ein Zug naht. Sechsmal pro Stunde jeweils für drei Sekunden hupt und pfeift es schrill. Früher war das Geräusch ein anderes, doch die Bahn hat es umgestellt. Mit einer Petition forderten sie Bürgermeister Andreas Reiter und Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz zum Handeln auf. Die Bahn reagierte und stellte auf der Bürgerversammlung vergangenen Dezember drei Lösungsansätze vor.