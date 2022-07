Schlägerei und Beschwerden über Lärm beim Sommernachtsball

Die Polizei hatte am Wochenende in Oberottmarshausen viel zu tun. Auch ein junger Mann, der Autos in Bobingen beschädigte, beschäftigt die Beamten.

Von einer "hohen Zahl an Beschwerden über Ruhestörung ab 22.20 Uhr", die sowohl in der Einsatzzentrale als auch in der Bobinger Inspektion am Freitagabend eingegangen sind, ist im Pressebericht die Rede. Wegen überlauter Musik hatten sich zahlreiche Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger an die Polizei gewandt. Als mögliche Ursache vermuteten die Anrufenden eine Diskothek im Süden von Königsbrunn, tatsächlich handelte es sich bei der lauten Musik um die Beschallung des Sommernachtsballes in Oberottmarshausen.

Doch nicht nur laute Musik, sondern auch eine Schlägerei in den Morgenstunden des 30. Juli beschäftigte die Polizei beim Sommernachtsball: Ein 44 Jahre alter Mann aus Oberottmarshausen und ein 21-jähriger Bobinger gerieten offenbar an der Bar aneinander. Aus einer Schubserei entwickelte sich ein Handgemenge bis sich die Kontrahenten schließlich schlugen und mit den Füßen traten. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert und erhielten nach der Aufnahme des Sachverhaltes einen Platzverweis, berichtet die Polizei. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Junger Mann beschäftigt mutwillig geparkte Autos in Bobingen

Ebenfalls am Samstag in den früher Morgenstunden hat ein junger Mann unter anderem mit einer Glasflasche gegen mehrere Seitenfenster von geparkten Autos in der Straße "Am Rain" in Bobingen geschlagen und die Fahrzeuge beschädigt. Er wurde dabei von Zeugen beobachtet und konnte dank der Täterbeschreibung rasch gestellt werden. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Bobingen. Im Verlauf der Ermittlungen wurden in der Tatnacht fünf Autos mit erkennbaren Schäden festgestellt. Die Höhe beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Alle Geschädigten, die ihre Fahrzeuge "Am Rain" geparkt hatten, werden gebeten sich bei der Polizei Bobingen zu melden, Telefon 08234/96060. Den 21-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (cako)