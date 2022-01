Unbekannter tritt Leuchte im Generationenpark Oberottmarshausen um

Mutwillig wurde eine Leuchte im Oberottmarshauser Generationenpark beschädigt.

Im Generationenpark an der Rainstraße in Oberottmarshausen wurde ein Leuchtkörper mutwillig beschädigt. In der Zeit von Samstagvormittag bis Montagmorgen hat ein unbekannter Täter diesen umgetreten. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)

