Was weiß Wikipedia: "Abbertshause", nicht Oberottmarshausen

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Oberottmarshausen.

Wenn die beiden ehemaligen Bürgermeister Siegfried Theimer und Gerhard Mößner von ihrem Heimatort erzählen, dann ist nicht von " Oberottmarshausen" die Rede. Auch Gerhard Mößners Vater, Xaver Mößner, verwendet diesen Namen nicht. "Abbertshause" - so nennen Alteingesessene ihr Dorf. Möglich ist auch "Oberotti", wie die Jüngeren sagen.